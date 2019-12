Din lever er på overarbejde i julen - fem råd kan få den tilbage i topform

1 - HOLD PAUSER

Giv leveren en pause mellem julefrokosterne. Tag til julefrokost hver anden uge i stedet for hver uge. Leveren er nemlig det eneste organ, der kan regenerere sig selv. Den behøver bare tid til at gøre, forklarer Maja Thiele.

2 - TYG MADEN GRUNDIGT

Hvis du giver dig tid til at tygge din mad lidt grundigere, så øger du også din mæthedsfornemmelse. På den måde undgår du at overspise, som i sidste ende leder for meget fedt ned i leveren.

3 - HOLD 'HVID' JANUAR

Det startede med at være et koncept, hvor man sagde “ingen alkohol” i en måned. Det har leveren godt af. Men nu bruger mange det også generelt i forhold til kost.

Årets 11 måneder før december er vigtigst for, hvor sund ens lever er.

Så hvis man har 11 måneder, hvor man lever usundt, virker det selvfølgelig ikke med hvid januar.



4 - DYRK MOTION

Hvis man har for meget på sidebene og taber det, så forsvinder fedtet fra leveren også, fordi kroppen får brug for at sende det overskydende fedt rundt til de øvrige organer i kroppen.

5 - DRIK MINDRE ALKOHOL

I stedet for at tage et glas rødvin hver gang, du skåler, så skift hvert andet glas ud med vand. Drik mindre.

Hvis man kan reducere alkoholindtaget generelt, reducerer man også giftens mængde.



Listen er lavet ud fra interview med læge og forskningslektor ved Center for Leverforskning på Odense Universitetshospital Maja Thiele.