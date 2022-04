Det var ikke en aprilsnar: FIFA bekræfter Nadim-historie

- Nadia har sit frie valg til at vælge, hvem hun vil være ambassadør for – men vi er nødt til at tage afstand fra de ting, der sker dernede. Som ambassadør ser jeg, at man blåstempler de ting, der foregår i Qatar. Det kan vi som Spillerforeningen og begge landshold ikke stå inde for, siger Spillerforeningens formand, Jeppe Curth til TV 2.

- Hvis hun havde spurgt os til råds, ville vi fraråde hende at gøre det, tilføjer han.

I skrivende stund figurerer Nadia Nadim endnu ikke på den officielle liste over ambassadører. Det gør Tim Cahill, Cafu, Samuel Eto’o, Ronald de Boer og Barcelonas træner Xavi derimod.