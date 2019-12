Det kribler og krabler: 25.000 gæster gemmer sig måske i dit juletræ

Denne artikel er tidligere udgivet på tv2.dk i december 2017.

___

Her dagen efter juleaften er det formentlig de færreste, der tænker over, at der med meget stor sandsynlighed er flere gæster i huset, end øjet umiddelbart ser.

Det fortæller biolog Anders Kofoed i TV 2s juleprogram ’Go’ jul’.

Læs også VIDEO: Anderledes dans om juletræet for modige efterskoleelever

Træet, som hele familien dansede omkring i aftes, kan ifølge biologen gemme på helt op til 25.000 bittesmå gæster.

Ryster man træet, kan man se mange af dem, når de falder af, mens andre kræver, at man bruger en lup, lyder det.

- Det er herlige, festlige og små væsner. Det er edderkopper, mider, lus og biller. Det svarer faktisk til en mindre provinsby her i Danmark, og vi kan finde dem i juletræerne, siger Anders Kofoed.

Barklus kan formere sig uden en mage, ligesom Jomfru Maria kunne. Foto: Frank Mikley

De bliver ikke hængende

Man skal dog ikke være bange for, at de bliver hængende ret længe.

- Vores hjem er alt for tørt og varmt, så de tror, at det er forår, men de kan ikke lide at være i det. Så I skal ikke være bange for, at de bliver hængende indtil det nye år, fortsætter han.

Læs også Gode nyheder: Antallet af indbrud i julen dykker

Og man skal heller ikke blive forskrækket over de ekstra gæster. Vend det til noget positivt, lyder opfordringen fra Anders Kofoed.

For det er nogle interessante dyr, som følger med juletræet.

Der er eksempelvis bladlus og barklus, der kan formere sig uden en mage, ligesom Jomfru Maria kunne, og springhaler, der kan springe enormt højt, fortæller biologen.

I Disneys Juleshow kommer de to jordegern Chip og Chap ind i Anders Ands stue sammen med juletræet. I den virkelige verden er det dog noget nær utænkeligt, at noget tilsvarende skulle ske. Foto: Amaz

Biolog: Disney har vist misforstået noget

Der kan være mange slags små dyr i et træ, og der kan være et utal af dem, men et dyr skal man ikke bekymre sig om.

De små jordegern, der sniger sig ind med træet i Disneys Juleshow og flere andre julefilm, er et af de sidste dyr, som Anders Kofoed ville forvente at se i et juletræ.

Læs også Familie forsøger at holde bæredygtig jul: - Det koster ikke penge, bare tid

- Det undrer mig faktisk meget, at det er jordegern, som kommer med ind med juletræet, for jordegern bor altså ikke i træer. De bor i jordhuler, så det giver slet ikke mening. Man kan se forskel på egernet ved at se på halen. Et jordegern har en meget kortere hale, end et almindeligt egern har, så jeg tror, at Disney har forvekslet de to med hinanden, eller så går de bare ikke så meget op i det, siger Anders Kofoed.

Tre dyr er helt almindelige i et typisk juletræ Bladlus

Du får et lille julemirakel ind med juletræet. De bladlus, der følger med træet ind i stuen, kan få mange unger uden mandlig berøring, ligesom det skete for Jomfu Maria, og de føder døtre, og de døtre, de føder, er allerede gravide, når de bliver født.



Springhaler

Springhaler er et lillebitte insekt, der kan hoppe 150 gange sin egen højde. Det svarer til, at en velvoksen mand kan hoppe over Eiffeltårnet og slå en salto samtidig. De er faktisk Danmarks mest almindelige dyr, men de er så små, at ingen lægger mærke til dem. De er ikke større end to millimeter store, så vil man finde dem i juletræet skal man have luppen frem, men de er der. Desværre tørrer de ud indenfor og dør.



Barklus

Barklus er små uskadelige dyr, som lever af at spise af barken på træet. De kan også lave jomfru fødsler, ligesom bladlusene kan, så de kan også formere sig af sig selv. Det eneste, man skal passe på, er, hvis man har gamle bøger, for barklusene kan godt springe over i dem for at leve af limen i de gamle bøger og dermed ødelægge dem. Så har man antikke bøger, skal de ikke stå lige op ad juletræet.