- Det er et trafikuheld i slowmotion, siger formand om nye optagelsestal

Hun kalder det en "brændende platform" for, at der skal gives et løft på blandt andet læreruddannelsen og pædagoguddannelsen:

- Vi skal have endnu flere ind, også selvom pædagoguddannelsen igen i år er den største uddannelse efterfulgt af sygeplejerskeuddannelsen som nummer to, siger hun.

Det vil ministeren blandt andet gøre ved at foretage en række justeringer af uddannelserne i den kommende tid.

Brug for mere respekt

Det er dog ikke nok ifølge Stefan Herman:

- Vi kan ikke sætte robotter til at passe børn eller importere en masse arbejdskraft fra udlandet. Vi har råbt op i flere år, men der sker ikke noget, siger han.

Ifølge ham er man nødt til at kigge på løn- og ansættelsesvilkår ved siden af uddannelserne helt generelt. Og så er der ifølge Stefan Herman brug for at tale uddannelserne op ude på gymnasierne, så de unge også lærer, at "universitetet ikke er den eneste vej i livet".