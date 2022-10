- Det er åbenlyst, at jeg ikke vil vælges

Vælgere kan føle sig snydt

Da Mette Reissmann (S) anklagede sit parti for at vende det blinde øje til brugen af skyggekandidater, begrundede hun blandt andet sin kritik med, at det er "unfair konkurrence for den enkelte kandidat".

Men skyggekandidater kan være problematiske for andre end partiet selv, lyder det fra Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Når et parti har skyggekandidater på stemmesedlen, risikerer vælgere nemlig at stemme på én, som slet ikke ønsker at blive valgt og derfor ikke har ført valgkamp.

Af den grund er kandidaten så godt som afskrevet på forhånd, og man kan derfor argumentere for, at vælgerens personlige stemme er spildt. Skyggekandidater bør af den grund deklareres på stemmesedlen, mener Rune Stubager:

- Der er en risiko for, at man som vælger kan føle sig snydt, siger han til TV 2.

Hjælperytter uden plakater

Hverken Daniel Toft Jakobsen (S) eller Annette Lind (S) vendte tirsdag tilbage på TV 2s henvendelser.

Det gjorde til gengæld deres respektive skyggekandidater, som hver især bekræfter, at de fører kampagne på vegne af de to nuværende folketingsmedlemmer.

Ikke som skyggekandidat, siger Thyge Risvig (S) til TV 2, men som "hjælperytter".

Hvad er forskellen?

- Det er det samme. Men skyggekandidat lyder så dumt, siger han.

Daniel Toft Jakobsen er opstillet i Favrskovkredsen, mens Thyge Risvig er skyggemandat for ham i Hedensted. Det samme gjorde sig gældende i 2019, men alligevel endte Thyge Risvig med selv at høste personlige stemmer.

Jeg kan se, at du i 2019 fik 43 personlige stemmer i din kreds, selvom du ikke hængte en eneste valgplakat op og altså slet ikke ønskede at blive valgt.

- Det gør jeg overhovedet ikke! Heller ikke i år. Det er kun Daniel, det drejer sig om.

Men kan du så forstå, hvis nogle af de 43 føler sig snydt, når du i virkeligheden ikke ønskede at komme ind?

- Nej, det forstår jeg ikke, for vi har aldrig nogensinde lagt skjul på, hvordan det foregår her i Hedensted. Jeg undrer mig sådan set over, at man ikke følger mere med. Det er helt åbenlyst, at jeg ikke vil vælges – og det bliver forklaret til alle, vi taler med, og det har også stået i avisen, siger Thyge Risvig.

Stilhed fra partiet

Tidligere har en lang række socialdemokrater benyttet sig af skyggemetoden, der gør det muligt at føre personlig valgkamp i flere kredse på samme tid.

Foruden Annette Lind og Daniel Toft Jakobsen, som altså fortsætter brugen af skyggekandidater, tæller listen blandt andre skatteminister Jeppe Bruus (S), beskæftigelsesmister Peter Hummelgaard (S), bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S) samt transportordfører Thomas Jensen (S).

Brugen af skyggekandidater er i strid med partiets egne regler, og Socialdemokratiets hovedbestyrelse valgte forud for denne valgkamp at indskærpe, at alle partiets kandidater skal føre valgkamp for sig selv.

Da partisekretær Lasse Ryberg i forbindelse med Mette Reissmanns anklage afviste at stille op til et interview, sendte han i stedet et skriftligt citat. Her begrundede han blandt andet indskærpelsen med, at partiet "ønsker at have flere aktive og forskellige kandidater, så danskerne møder os mest muligt i bybilledet".

TV 2 ville gerne have interviewet partisekretæren, nu hvor det er bekræftet, at der også ved dette folketingsvalg findes socialdemokratiske skyggekandidater på listen. Lasse Ryberg har dog heller ikke denne gang ønsket at stille op til et interview.

I stedet har han gennem partiets pressetjeneste sendt det samme skriftlige citat, hvor han altså hverken forholder sig til Mette Reissmanns kritik eller de eksisterende skyggekandidater.

Kredsformanden for Socialdemokratiet i Hedensted, Bent Alminde, henvendte sig tirsdag selv til TV 2 for at forklare, at en skyggekandidat er deres eneste mulighed for at få Daniel Toft Jakobsen valgt til Folketinget.

Kan du forstå, hvis andre mener, at det er uretfærdigt, at Daniel Toft Jakobsen reelt er spidskandidat i to kredse, mens hans konkurrenter kun er i en?

- Ja, men jeg har ikke hørt nogen klandre os, og vi gjorde det samme både i 2015 og 2019, siger Bent Alminde.