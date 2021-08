Derfor kan Delta-varianten sprede sig blandt vaccinerede

Det kan der være to mulige forklaringer på, hvis man spørger Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi på Københavns Universitet.

- Når man er smittet med delta, ser det ud til, at man har mere virus i sig. Og samtidig skal der mindre delta-virus til, før man bliver smittet. Derfor smitter den lettere, siger han.

Studiernes resultater rejser en række nye spørgsmål, mener Camilla Holten Møller.

- Der er ingen tvivl om, at der er noget ved delta-varianten, som gør den mere smitsom. Spørgsmålet er, hvad det betyder i virkelighedens verden, siger hun.

Brikker i et ufærdigt puslespil

For at finde svaret på det skal der flere undersøgelser til. For Camilla Holten Møller peger på forbehold, inden man kan fastslå delta-variantens betydning for det store smittebillede.

Først og fremmest kan man ikke overføre undersøgelserne direkte til den virkelige verden.

- De her studier er helt bestemt en brik i at forstå deltavariantens potentiale, men man skal for eksempel kende smittekæderne for at kunne sige noget om, i hvor høj grad vaccinerede kan viderebringe smitte. Det spiller også en rolle, om man analyserer død eller levende virus, siger Camilla Holten Møller.