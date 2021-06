Derfor er din bil ekstra griset lige nu

Som udgangspunkt vil der normalt kunne være tale om to ting. Enten støv, der kan blæse op over Europa helt nede fra Sahara, eller pollen.

Saharastøv er normalt bare mere rødligt, og der er heller ikke nogen meteorologiske forhold, der taler for, at der skulle blæse støv op den vej lige nu.

Derfor er det mere oplagt at kigge på pollen. Astma-Allergi Danmark holder nøje øje med de danske pollental, men heller ikke her er der rigtig noget svar at finde.