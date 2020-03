Derfor er der ikke tal for raskmeldte i Danmark

Det er fra myndighedernes side blevet besluttet, at man ikke vil følge op på alle de smittede med COVID-19, fordi det vil koste for mange ressourcer. Foto: Janne Bekker

Siden TV 2-journalist Jakob Tage Ramlyng blev meldt rask, har mange læsere spurgt til, hvorfor der ikke offentliggøres tal for raskmeldte danskere.

Via kilder som Johns Hopkins University kan man nemlig løbende følge med i antallet af raskmeldte borgere i andre lande. Men det kan man ikke i Danmark.

Det skyldes, at de danske myndigheder vurderer, at det er for ressourcetungt. Lige nu er antallet af bekræftet smittede optalt via "datafangst" fra de danske sundhedsregistre.

- I andre lande skal sundhedspersoner typisk anmelde hvert enkelt tilfælde via telefon, en formular eller elektronisk meldeblanket, de skal så senere opdatere informationen omkring raskmelding, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut:

- Det kan blive virkeligt ressourcetungt, når der er mange tilfælde, og ofte vil informationen om raskmelding halte efter, derfor har vi fravalgt det i Danmark.

Hun tilføjer, at myndighederne arbejder på en elektronisk algoritme, der ved blandt andet at kigge på udskrivelsesdato kan beregne antallet af raskmeldte uden at kræve yderligere kommunikation med patienterne.

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen opdaterer 1-2 gange om dagen med seneste tal for bekræftet smittede, testede samt oplysninger om indlagte og døde.