Der er alle ingredienser til smukke regnbuer i disse dage

Med solen i ryggen kan alle lysets farver observeres

En regnbue ses altid med solen i ryggen, hvor solens stråler rammer regndråber. Dråberne virker som en prisme, der sender lyset tilbage i en vinkel på cirka 42 grader.

Der er dog en lille forskel i vinklerne som lyset sendes tilbage, fordi de forskellige farver har forskellig bølgelængde.

Det er derfor "det hvide lys" splittes op i alle regnbuens farver.

Blåt lys ses i en vinkel på 40,6 grader, og herefter følger de øvrige farver frem til 42,3 grader, hvor det røde lys observeres yderst på regnbuen.



Regnbuer forsvinder om sommeren

Om sommeren kan man kun se regnbuer tidligt og sent på dagen. Når solen er over 42 grader over horisonten, så er regnbuerne ikke synlige.