Den nye uge starter med et brag

Mandag med tordenbyger

Et lavtryk over de Britiske Øer sender i løbet af mandagen et frontsystem ind over Danmark fra sydvest. Det giver en grå og våd dag i et bånd fra Vestjylland ned over Fyn og Lolland-Falster.

I selve frontzonen er der risiko for, at der i løbet af dagen kan dannes kraftige tordenbyger, der kan ende ud i et lokalt skybrud. Der kan falde mellem 10 og 20 millimeter regn i løbet af mandag. Lokalt kan der komme mere.