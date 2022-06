Den nye uge starter køligt og ustadigt, men bedres dag for dag

Fra onsdag til fredag står den således på tørvejr og vekslende skydække. Især torsdag ser lige nu pæn ud med nogen eller en del sol.

Samtidig bliver det igen med mulighed for, at temperaturen kravler op over de 20 graders varme. Dermed er der udsigt til nogle helt sommerlige dage fra midt på ugen.

Tegn på sommervarme i prognoserne

Næste weekend er naturligvis usikker på nuværende tidspunkt. Der er dog tegn i prognoserne, som tyder på, at vi måske kan få regulær sommervarme sendt op til Danmark.

I øjeblikket er der en kraftig hedebølge i gang på den Iberiske Halvø. I løbet af ugen vil varmen blive sendt op igennem Europa ved hjælp af et højtryk, der bygges op over Centraleuropa.