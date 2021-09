Den nye uge kan byde på kraftig blæst

Ugen vil dog begynde, som weekenden slutter rent vejrmæssigt. En relativt kølig østenvind vil fortsat blæse ind over Danmark mandag, hvor dagtemperaturerne højst når op mellem 12 og 15 grader, mens det i perioder vil være ret skyet.



Midt på ugen vil betydeligt varmere luft igen strømme op til os fra syd, og det kan sende temperaturerne op på 20-21 grader.



I takt med at temperaturkontrasterne skærpes vest for Danmark, vil flere kraftige lavtryk udvikles. Hvis prognoserne får ret, vil et af disse lavtryk passere tæt forbi Danmark torsdag til fredag, og det kan ende med et gevaldigt blæsevejr.