Den kommende uge kan byde på en hel måneds regn

Kan ende med en måneds regn

Fra onsdag til fredag kan der fortsat være regn og byger mange steder, og når de samlede nedbørmængder for næste uge bliver gjort op næste søndag, så kan det vise sig, at der kan være faldet mellem 50 og 70 millimeter de steder, hvor der kommer mest.

De største mængder ventes i den sydvestlige del af Danmark, mens bornholmerne måske kan slippe med omkring 10 millimeter regn. Prognoserne for nedbørmængder – og placering af disse – er dog behæftede med en betydelig usikkerhed.

Til sammenligning falder der 65,8 millimeter regn fordelt over hele Danmark i en almindelig juli måned.

Til og med lørdag er der blot faldet 36,3 millimeter i juli hidtil, og når ugen er omme, kan der – samlet set for hele landet – være faldet over 30 millimeter. Det kan i sidst ende få juli til at blive mere våd end normalt.