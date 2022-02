Den frygtede dobbelt-epidemi lader vente på sig - måske udebliver den helt igen

Ét forhold har SSI dog ikke taget med i vurderingen: Nemlig at flere voksne i år ville være mere modtagelige for at blive smittet med influenza, fordi ingen blev udsat for virussen sidste år.

- Den her teori om, at voksne er helt ubeskyttede, fordi de ikke havde influenza sidste år, er ikke helt korrekt. Voksne mennesker taber ikke fuldstændig deres immunitet over for influenza på to sæsoner, siger han.

Vi skal huske alt det, vi har lært

Den anden vinter med covid-19 har altså på trods af eksperter og myndigheders bange anelser banket antallet af influenza-tilfælde i bund.