Den første sms blev sendt for 30 år siden – hvornår bliver den sidste?

I dag er det almindeligt ikke at have hinandens telefonnummer, selvom man kender hinanden rigtig godt. Særligt blandt den yngre generation, siger hun:

- Man vil tit opleve, at de eneste tidspunkter, 14-15 årige bruger sms, er, når de skriver med deres forældre, siger Christiane Vejlø.

Har forandret vores sprog

Sms'en har gjort hverdagen nemmere for os. Men den har også gjort vores sprog mere kortfattet, fortæller Tina Thode Hougaard, der er sprogforsker på Aarhus Universitet.

I sms'ens spæde start var der en begrænsning på, hvor mange tegn man kunne skrive, og sms'erne kostede også omkring en krone at sende. Derfor var der grund til at fatte sig i korthed, og det har hængt ved siden.

- Vi bruger det, der er til at gøre os forståelige med, og det er også visuelt. Så vi bruger også memes, emojis og gifs, fortæller Tina Thode Hougaard til TV 2.

Sms'en har dog også betydet, at færre ringer, fordi det er lettere og hurtigere at sende en sms. Christiane Vejlø tror dog ikke nødvendigvis, at det har gjort os mindre sociale eller i kontakt med hinanden.

- For beskederne kan derimod betyde, at man er mere løbende i kontakt, siger hun.

Unge taler sammen i små videoer

Ifølge The New York Times er Tiktok, der netop har gjort sig populær på små videoer, den mest downloadede app i aldersgruppen 18-24. En målgruppe, der i stigende grad anvender appen som søgemaskine frem for Google.

Anni Marquard, der er administrerende direktør for Center for digital pædagogik, ser da også, at unge netop kommunikerer mere visuelt end gennem skrift, som sms lægger op til.

- Jeg tror ikke, at mange unge taler i telefon sammen, men så laver de små videoer og taler med hinanden over Snapchat eller Facetime. Så de bruger det til at tale sammen, siger hun.

Selvom hun først havde spået sms'en på vej ud, så har hun i den seneste tid set en genkomst for den, når de i deres rådgivningscenter har været i kontakt med børn og unge.

- Vi oplever en spirende tendens til at droppe smartphonen og gå tilbage til den gamle Nokia-telefon, så man ikke bliver forstyrret af sociale medier, siger hun.

Også Christiane Vejlø mener, at det er for tidligt at vende sms'en helt ryggen.

- Den vil nok blive brugt mindre, men den vil sandsynligvis blive liggende som app på telefonen i mange år i fremtiden, siger hun.