Delta-smitten stiger - flere populære rejsemål går fra grøn til gul

Ændringen til gul betyder også, at danskere, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittet, i udgangspunktet skal have taget en coronatest i lufthavnen ved hjemkomst.

I forvejen er regionerne Andalusien, Catalonien, Cantabrien, La Rioja og Comunidad Valencia alle gule.

Men selvom flere spanske regioner skifter farve til gul, skal danskerne ikke være bekymret for, at de ikke kan komme afsted på sommerferie, lyder det fra Erik Brøgger, der er direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Jeg tror stadig, der er rigtig gode feriemuligheder sommeren over, men jeg kan ikke helt afvise, at der ikke vil være et enkelt sted, hvor det stikker fuldstændig af, siger han til TV 2.

Delta-variant i vækst

Det er den stærkt smitsomme Delta-variant, der har forårsaget den markante smittestigning i Spanien.

Den seneste uge har det daglige smittetal ligget på omkring 20.000.