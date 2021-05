De unge er på vej ud af ensomheden – men genåbningen kan føles voldsom

Det kan betyde, at man begynder at passe mere på sig selv. At man er mere tilbageholdende med at åbne sig for nye mennesker.

- Man kan sagtens have brugt det meste af tiden under genåbningen på at være nervøs og ikke suge af det sociale liv, som man egentlig trænger til, siger Rillo Snerup Rud.

Flere samboer - mindre ensomhed

Selvom andelen af ensomme unge er faldet, er det stadig en af de to grupper, der er hårdest ramt af den opslidende følelse. Den anden er dem, der bor alene.

Michael Bang Petersen fortæller, at omkring 30 procent af alle, der bor selv, føler sig ensomme. Og tallet falder hurtigt for hver ekstra person, du tilføjer til husstanden.