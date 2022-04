De næste to døgn bliver drivvåde

Det meste af nedbøren vil falde som regn, men onsdag morgen er der mulighed for, at nedbøren kan være hvid.

Chance for sne onsdag morgen

Natten til onsdag begynder de våde døgn for alvor, når et frontsystem går i land.

Til en start vil nedbøren falde som regn, men i nattens løb er der mulighed for, at nedbøren kan gå over i slud eller sne.



Størst sandsynlighed for sne er i Nordjylland og Nordsjælland. Sneen vil dog ikke blive liggende ret længe, da nedbøren allerede i løbet af onsdag morgen går over i regn.