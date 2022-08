Danskernes løn overrasker økonomer: - De presser ikke citronen

Samtidig kan arbejdsgivere bruge det som et argument i en lønforhandling, at dansk økonomi samlet set går en usikker tid i møde.

Ifølge Las Olsen kan det både få lønmodtagerne til at kræve mindre og få arbejdsgiverne til at holde lønkronerne tættere til kroppen.

- Det ser jo ud til, at lønmodtagerne ikke presser citronen. Og det kan meget vel hænge sammen med, at man jo godt kan se, at vi står over for en periode, hvor det ikke går så godt, siger han.

Højere løn kan puste til inflationen

Både Las Olsen og Ida Marie Moesby understreger, at danskernes lønninger ikke realistisk set ville kunne følge med de stigende priser.

Men alligevel havde større lønstigninger lettet presset på forbrugerne – særligt dem, der lige nu har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

- Her og nu er det jo ærgerligt, at man ikke får mere i løn. Det er klart, at havde man fået noget mere i lønposen, havde man også haft mere råderum til at betale sine regninger, siger Ida Marie Moesby.

Ifølge forbrugerøkonomen ville det dog kun have styrket danskernes købekraft på kort sigt.