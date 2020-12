Danskerne vil fejre jul som normalt trods coronavirus

Selvom ingen er i tvivl om, at intet ved dette år har været normalt, og at december heller ikke bliver det, vil mange danskere alligevel fejre jul, som de plejer.

Også når det gælder dans og sang om juletræet.

Det viser en måling, som Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken.

I målingen svarer halvdelen, at pandemien ikke vil påvirke den måde, de fejrer jul på – specielt ikke når det gælder julesangene.

Søren Brostrøm har opfordret danskerne til at nynne i stedet for at synge, da det spreder færre bakterier.

Til det svarer 38 procent, at de "slet ikke" vil følge rådet, mens 15 procent svarer, de kun vil følge det i "mindre grad". Det er kun 9 procent, der siger, de vil gøre, som Brostrøm anbefaler.