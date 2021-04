Danskerne vil bruge feriepenge på boligen - og det er et problem, siger eksperter

Danskerne har fået over 29 milliarder kroner ekstra i hænderne, efter at der for lidt over to uger siden blev åbnet op for at få udbetalt resten af de indefrosne feriepenge.

I en ny Megafonmåling foretaget for TV 2 og Politiken fremgår det, at flertallet af danskerne vil bruge pengene på forbedringer i boligen. 41 procent af de adspurgte svarer, at de blandt andet vil bruge de ekstra penge på boligforbedringer.