Danskerne skal have mindre for pengene - for deres egen skyld

- Vi vil også gerne tage et ansvar for sundheden. Derfor kommer vi til at veksle størrelsen til mere kvalitet - vi vil hellere have dyrere råvarer, siger hun.

Ville det ikke være bedre at afskaffe jeres tre-for-to-tilbud?

- Det er der ingen tvivl om, men vi er kommerciel forretning, der skal køre, og vi mener godt, at vi kan kombinere den gode sags tjeneste med at være konkurrencedygtige. Men hvis alle fjernede merstykspriser, ville vi også trykke på knappen, siger Maria Gervig.