Danskerne kan få slukket for strømmen denne vinter

Timer uden strøm

Ifølge Klaus Winther er det umuligt at sætte procenter på, hvor slem situationen kan blive herhjemme, men han fastslår, at Danmark ikke står over for et decideret blackout, hvor hele landet må lukke ned for strømmen.

Hvis Danmark reelt kommer til at mangle strøm, vil de enkelte distributionsselskaber være nødsaget til at lukke helt ned for strømmen i et par timer – en ting, som vi aldrig før har oplevet herhjemme, forklarer Klaus Winter.