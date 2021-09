Danskerne er lagt ned af sygdom – virusser står nærmest i kø, siger praktiserende læge

Det samme gælder KOL-patienter, der efter en luftvejsinfektion oplever en forværring af deres sygdom – eller som endnu ikke er klar over, at de har KOL. Begge dele skaber ringe videre ud i sundhedssystemet, fordi disse patienter i nogle tilfælde ender på sygehusenes akutafdelinger, forklarer Anders Beich.

Det kan man også mærke i blandt andet Region Midtjylland. Ifølge regionrådsformand Anders Kühnau har der i regionen været flere ambulancekørsler til praktiserende læger i år end normalt.

Ældre bliver også ramt af RS-virus

Dertil kommer, at mange børn lige nu er smittet med RS-virus, der ellers normalt først huserer i vintermånederne. Men det er ikke kun børnene, der blive syge af RS-virus. Det gør flere ældre også.

- Og så tager den ene ulykke den anden, for hvis du er svækket af for eksempel et langt forløb med RS-virus, er du mere modtagelig over for andre virusser og bakterier, siger Anders Beich.