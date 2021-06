Danskerne aflyser sommerferien i Danmark - går ud over udlejere

Hjemme godt. Ude endnu bedre.

Det er øjensynligt holdningen hos en del danskere, der lige nu har travlt med at støve passet af og booke sommerferien et sted i udlandet.

Og det mærker man hos flere hjemlige rejsebureauer, der har fået travlt med at sende kunder afsted mod sikker sol og varme i Sydeuropa.

- Lige nu sælger vi samlet markant over normalt salgsniveau i den tilsvarende periode et normalt år. Det til alle destinationer, siger Jan Vendelbo, direktør i Spies Rejser, til TV 2.



EU coronapas har gjort det mere overskueligt

Det er primært kendte og klassiske rejsemål som Mallorca, Grækenland, Portugal og Gran Canaria, der lokker. Og samtidig har implementeringen af et fælles EU coronapas også været en medvirkende årsag til at få mange danskere til at vende blikket mod fjerne horisonter.

Det siger Peder Hornshøj fra Bravo Tours.

- Det har gjort det mere overskueligt, og det har danskerne fundet ud af. Der er nærmest frit slag, mener Peder Hornshøj.

Den genopståede travlhed i rejsebranchen har afløst en rungende stilhed, som under pandemien har fået flere rejseselskaber på randen af konkurs.

Derfor er der også et godt stykke vej tilbage til normalt niveau.

- Vi har mistet et halvt år her i 2021, så vi er for sent ude til, at det bliver et normalt år målt på omsætning. Men næste år er der håb om, at vi kan være tilbage på det normale, siger Peder Hornshøj.

Kan ikke nå tilbage på niveau før corona

Jan Vendelbo taler om en ketchup-effekt forårsaget af de lempede rejsevejledninger, der kom 14. maj.

- Vi havde jo i princippet kun solgt 15-20 procent inden midten af maj, men hvis efterspørgslen fortsætter, ville det være fantastisk, hvis vi kan komme op på 75 procent af normalt salg i højsæsonen, siger direktøren i Spies Rejser.

At der begynder at komme flere charterfly på vingerne igen, kan aflæses hos danske sommerhusudlejere, som oplever afbestillinger i stor stil, fordi feriegæsterne hellere vil til Sydeuropa.

Ved udgangen af marts var der booket 85.600 uger i sommerhuse i juli og august af danskere, en stigning på 142 procent målt på samme tidspunkt i 2020, ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Men mange er begyndt at afbestille ferien under de hjemlige himmelstrøg, fordi Europa er begyndt at åbne sig med muligheder for mere forjættende rejsemål.

Har garderet sig med booking af sommerhus

Allan Maul er direktør hos Feline Holidays, som står bag udlejningsportalen dansk-sommerhusferie.dk med mere end 30.000 sommerhuse i kartoteket.

- Europa er ved at åbne, og en tur sydpå til Gardasøen eller Frankrig trækker bare mere i mange danskere end et sommerhus ved vestkysten. De vil ned til alt det gode, de rejste efter før corona. Derfor oplever vi, at mange af dem, der havde garderet sig ved at booke en ferie i Danmark, nu annullerer deres bestillinger og laver nye planer, siger Allan Maul til DR.

Samtidig afholder en del af de mange tyske turister sig fra at søge mod sommerhusområderne på den jyske vestkyst.

De færre udlejninger fra tyskere skal ses i lyset af den nuværende coronasituation og de nuværende begrænsninger i forhold til indrejse.

Hvis man indrejser fra et land eller en region med orange status, skal man både testes og gå i ti dages isolation 'uden ugrundet ophold'. Også selv om testen viser negativ.