Danskere vaccineret med AstraZeneca skal ikke længere være bekymrede, siger Brostrøm

- Det bekræfter for os, at vi i Danmark har vist rettidig omhu ved at sætte vaccinen på pause, mens den bliver undersøgt, siger Søren Brostrøm.

Nu hvor EMA har fremlagt deres vurdering, er det op til de enkelte lande at beslutte, hvordan man vil tolke den, og hvem der skal tilbydes AstraZenecas vaccine.

Venter dansk udmelding i næste uge

Det har flere lande allerede gjort:

I Italien vil man kun give den til borgere over 60 år, i Spanien bliver den tilbudt til personer mellem 60 og 65 år, og i Storbritannien er det kun folk over 30, der får AstraZeneca-doserne tilbudt. I Australien og Brasilien fortsætter man med at give vaccinen til alle aldersgrupper.

Men i Danmark er beslutningen om vaccinens fremtid endnu ikke truffet, og ifølge Søren Brostrøm skal danskerne væbne sig med tålmodighed nogle dage endnu.

- Vi afventer at få de danske resultater også, og forventer at komme med en udmelding i næste uge på baggrund af den viden, vi har fået opbygget, siger Søren Brostrøm.