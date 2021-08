Danske Regioner: - Mulighederne ved forhandlingsbordet er udtømt

- Lige nu er mulighederne ved forhandlingsbordet udtømt.

Sådan lyder det tirsdag fra chefforhandler Anders Kühnau på vegne af Danske Regioners bestyrelse - to dage inden sygeplejerskernes strejke løber ind i sin anden måned.

Konflikten blev udløst, da medlemmerne af DSR to gange stemte nej til overenskomster, som deres egen forening ellers havde anbefalet dem at sige ja til.

Det skete, fordi sygeplejerskerne kræver mere i løn.

Ifølge chefforhandleren har arbejdsgiverne flere gange bedt Dansk Sygeplejeråd (DSR) om et konkret krav om, hvor høj lønnen skal være. Men det er DSR endnu ikke kommet med, understreger han.

- Det er uden fortilfælde forud for sådan nogle forhandlinger, at man ikke ved, hvilke krav ens modpart kommer med. Vi ved ikke, hvilken størrelsesorden vi taler om, når vi taler om ønsket for mere i løn

Tusindvis af behandlinger udskudt

I første omgang nedlagde knap 5000 sygeplejersker arbejdet i juni, men siden er flere blevet udtaget til strejken i alt fem gange. Udvidelserne træder løbende i kraft i løbet af den kommende måned.

Indtil videre er 55.000 behandlinger blevet udskudt på grund af strejken.

Da den seneste udvidelse trådte i kraft tirsdag, lukkede strejken for stort set alle planlagte operationer i Region Nordjylland.

Hvis alle udvidelser når at træde i kraft, vil omkring 6500 sygeplejersker strejke fra 7. september.

I så fald vil endnu flere regioner blive nødt til at aflyse planlagt kirurgi, lukke for nye fertilitetsbehandlinger og udskyde hjemsendelser af særligt ældre indlagte.