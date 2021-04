Danske læger har udviklet corona-test til hjemmebrug

Lægerne begyndte udviklingen af selvtesten, fordi Aarhus Universitetshospital i slutningen af 2020 oplevede stor smittespredning hos personalet på covid-afsnittet. Derfor blev personalet i afdelingen systematisk tilbudt en lyntest, når de mødte på arbejde. Fordi testen kun er godkendt til professionel brug, podede personalet hinanden.

- Vi spurgte os selv, om ikke det ville være bedre, hvis personalet kunne teste sig selv, inden de tog på arbejde, så de kunne undgå at risikere at smitte andre i offentlig transport og ved ankomsten til arbejdspladsen, siger Lars Østergaard.

Han fastslår, at selvtesten ikke kan bruges til at stille en diagnose. Men den kan blive et vigtigt supplement til teststrategien for at sikre genåbningen, fordi man får svar med det samme, vurderer han.