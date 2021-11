Danske Bank betaler 51 millioner kroner retur til kunder

Risikoen for yderligere fejl i Danske Bank er så stor, at Danske Bank nu stopper al inddrivelse af gæld fra bankens inkassokunder.

- Sagen er mere kompleks og omfangsrig end først antaget, og vi har løbende fundet yderligere problemstillinger, som vi arbejder videre med og vil kompensere berørte inkassokunder løbende, skriver banken i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at banken nu har identificeret 7.800 kunder, der har betalt for meget tilbage til banken. Kunderne er blevet opkrævet 28 millioner kroner for meget, som de nu får tilbage. Derudover vil de få 23 millioner kroner som kompensation for den tid, de skulle have haft pengene til rådighed. Kunderne vil samlet få udbetalt 51 millioner kroner.

Sagen kom til offentlighedens kendskab, da TV 2 og Berlingske i august sidte år kunne fortælle, at banken i årevis har opkrævet for meget gæld fra bankens mest sårbare kunder trods utallige interne advarsler om problemerne i bankens inkassoafdeling.

Siden har banken identificeret en lang række af yderligere problemer, der kan betyde, at yderligere kunder har betalt for meget tilbage til banken.

Den samlede overopkrævning for de yderligere problemstillinger kan med et meget tidligt estimat overstige 100 millioner kroner, skriver banken.

Danske Bank oplyser, at de i oktober 2021 har tilknyttet i alt ca. 240 medarbejdere og eksterne konsulenter til at rydde op.

Samlet har sagen berørt mere end 250.000 kunder.