Dansk-russisk kvinde er nervøs for ikke at kunne få besøg af sin syge mor fremover

Ifølge Irina Bjørnø kan et forbud også hurtigt komme til at ramme de forkerte. Derfor ser hun gerne, at man laver visse undtagelser i forbuddet.

- Jeg tænker, at vi skal kæmpe for at have døren lidt åben for russere. Specielt yngre, folk med familier her, og folk, der vil have beskyttelse, siger 63-årige Irina Bjørnø, der er næstformand i Dansk-Russisk Forening.

Hun siger, at foreningen har sendt et brev til Udenrigsministeriet med netop forslag til undtagelser i et potentielt forbud.