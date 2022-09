Dansk ægtepar kører på hold sammen ved VM

Mens Emma og Mikkel Norsgaard Bjerg sidste år prøvede at køre sammen ved VM for første gang, har de to været afsted sammen hele fem gange - sidste år var Emma Norsgaard Bjergs bror, Mathias, også med ved VM.



Bliver i Australien

Emma og Mikkel Norsgaard Bjerg deler ikke værelse under verdensmesterskaberne, men de får alligevel set en del til hinanden i fritiden.

I hverdagen har de to ryttere ellers travlt, når der bliver kørt cykelløb forskellige steder i verden. Derfor bliver der også tid til romance Down Under.

- Det er vores romantiske bryllupsrejse, siger en grinende Emma Norsgaard Bjerg.

Efter VM tager parret en tur rundt på egen hånd, fortæller Mikkel Norsgaard Bjerg.



- Vi bliver her nogle dage ekstra efter løbet for lige at se, om Sydney kan noget. En lille bryllupsrejse kan man godt kalde det.

Tæt på at droppe enkeltstarten

EM i landevejscykling, der blev kørt tilbage i juli måned, blev en skuffende affære for Emma Norsgaard Bjerg, da hun måtte tage til takke med en 11.-plads på enkeltstarten.

Tiden efter var hård for cykelstjernen.

- Måske har jeg lagt lidt for meget pres på mig selv. Det har resulteret i, at jeg ikke har kunnet præstere, men efter EM kom der også lidt med hovedet.

- Jeg var ret klar i spyttet om, at jeg ikke ville køre enkeltstart mere. Men Morten Bennekou (elitechef i Danmarks Cykle Union) fik snakket til mig. Vi havde en god snak, og jeg indså, at jeg ikke kan undgå at køre enkeltstarter resten af livet - og jeg vil også gerne være god til det, for det er noget, jeg altid er gået op i.