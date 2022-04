Danmark ramt af usædvanligt dybt lavtryk

Lavtrykket, som kan ses på billedet øverst i artiklen, forventes under 970 hPa og kan dermed skrive sig ind i historiebøgerne.

Det vil nemlig kun være tredje gang i historien, at vi i april ser et lavtryk under 970 hPa.

Vinden vil dog friske op i nat og dreje over i nordvest, og kan godt blive stødende.