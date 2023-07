Danmark ramt af 20.000 lyn

For mange mennesker blev bulder og brag onsdagens vækkeur.

Et stort regnvejr med masser af torden er kommet op over den sydøstlige del af Danmark, og der er flere steder målt over 20 millimeter regn. Samtidig er der registreret mere end 20.000 lyn, og der vil formentlig være tale om skybrud flere steder.

Fra morgenstunden lå området med regn over den østlige del af landet, hvor intensiteten lige nu flere steder er på et niveau, der kan give skybrud.



Det regnes for skybrud, når der falder mindst 15 millimeter på 30 minutter.

Regnen bevæger sig mod nord og øst, og det betyder, at også Bornholm rammes lidt senere.

Når vi kommer ud på eftermiddagstimerne, skifter vejret karakter.



Vinden går i vest, og der bliver plads til solskin i perioder, men ind imellem også nogle byger, som lokalt kan være med torden.

Og så stiger temperaturen i hele landet til omkring 20-22 grader.