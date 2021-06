Danmark er videre ved EM

Danmark slår Rusland med 4-1 ved EM i fodbold, og eftersom Belgien vandt den anden kamp i gruppe B mellem Belgien og Finland, er det danske fodboldlandshold videre ved EM i fodbold.

Rusland - Danmark: 1-4

0-1: Mikkel Damsgaard, 38'

0-2: Yussuf Poulsen, 59'

1-2: Artem Dzyuba, 70' straffespark

1-3: Andreas Christensen, 79'

1-4: Joakim Mæhle, 82'

I den anden gruppekamp vandt Belgien 2-0 over Finland. Det sender Danmark videre som nummer to i gruppen.

Dansk dominans

Med genvalg til alle indledte Danmark opgøret, som vi så det mod Belgien i den anden gruppekamp.

Optimismen var stor og presset højt i det første kvarter, hvor tilråbene fra tilskuerpladserne var øredøvende. Men chancerne var knap så store mod Rusland, der stod forholdsvist dybt og lod Danmark dominere.

Russerne forsøgte primært at lukrere på danske fejl, og det lykkedes efter 17 minutter, hvor Golovin satte Simon Kjær af og sendte kampens første reelle afslutning mod mål. Heldigvis lige på Kasper Schmeichel, der reddede med fødderne.

Golovins skud ændrede altså ikke på måltavlen, men på tilskuerpladserne skete der noget. Fællessangen forstummede. Det var som om, hele Parken blev mindet om, at det her faktisk kunne gå galt.

Drømmescoring af ’Damsinho’

Det tog en håndfuld minutter, før danskerne fik kæmpet sig tilbage. Både på tribunerne og på banen, hvor Pierre-Emile Højbjerg bankede gejsten tilbage med et knaldhårdt langskud efter en lille halv times spil.

Ti minutter senere var der igen grund til at rejse sig for de få, der valgte at benytte de røde plasticsæder. Mikkel Damsgaard modtog bolden midt for mål, og efter et enkelt træk ind i banen sendte han bolden i nettet.

Den russiske målmand nåede ikke engang at smide sig efter læderet, før fadøl og flag røg i luften. 1-0 til Danmark efter et pragtmål af Damsgaard, der af landstræner Hjulmand er døbt ’Damsinho’.

Og hvilket tidspunkt at score sit første slutrundemål på?! Føringsmålet fik en ro til at sænke sig over Parken, inden de to hold gik til pause.

Danmark på vej videre, men...

I anden halvleg fortsatte kampbilledet med Danmark som det mest dominerende hold, og efter et kvarters tid kunne det ses på måltavlen.

Efter at være løbet offside befandt Yussuf Poulsen sig langt oppe på den russiske halvdel. Så langt oppe, at Zobnin fuldstændigt havde overset Poulsen, da han sendte en tilbagelægning ned mod Safonov.

Den tilbagelægning opsnappede Poulsen, og han kunne let sparke bolden i mål til 2-0.

Få minutter senere brød jublen atter ud i Parken. Meldingerne om en scoring begyndte at strømme ind på tilskuerpladserne - og bedst som glæden var størst, fik Rusland tilkendt et straffespark.

I samme øjeblik med Belgiens føringsmål annulleret, og med en russisk reducering var fem forfærdelige minutter en kendsgerning.

... forløsningen lod vente på sig

Men nøjagtigt som i første halvleg fik danskerne rystet chokket af sig.

Belgien formåede at komme foran i den anden gruppekamp, og ti minutter før tid kanonerede Andreas Christensen bolden i mål i Parken.

Chelsea-spilleren scorede sit andet mål for Danmark, da han bankede til bolden efter flere returbolde i feltet. Fremragende afslutning, og da Joakim Mæhle to minutter senere bragte Danmark på 4-1 ville glæden ingen ende tage.

Samtidig havde Belgien nemlig bragt sig på 2-0 mod Finland, og med de resultater er Danmark videre som nummer to i gruppen.

I 1/8-finalen den 26. juni venter Wales, der blev nummer to i Gruppe A. Kampen spilles i Amsterdam den 26. juni klokken 18.