Danmark atter ramt af landsdækkende hedebølge

Sommervarme over Danmark med temperaturer over 30 grader flere steder i landet udløste søndag landsdækkende hedebølge.

Det sker, når gennemsnittet af tre dages højeste temperaturer når over 28 grader i mere end halvdelen af landet.

Hele 23 steder i landet nåede temperaturen søndag op på mindst 30 grader.

Det var varmegrader, som talte godt, da hedebølgeregnskabet søndag eftermiddag blev gjort op.

Over 50 procent af landet har hedebølge

Da temperaturerne havde toppet sidst på eftermiddagen, kunne DMI opgøre, at 58 procent af landet nu har hedebølge, og dermed er den landsdækkende.

Hedebølgen fordeler sig jævnt ud over de fleste landsdele - dog med færrest steder i Nordjylland og slet ingen på Bornholm.

Hårdest ramt af hedebølgen er man i København, hvor gennemsnittet for de seneste tre dages temperatur søndag var hele 29,7 grader.

Her er der henholdsvis varme- og hedebølge. Foto: DMI

Mens lidt over halvdelen af landet har hedebølger, opfylder hele 97 procent af landet kriteriet for varmebølge. Det har vi, når gennemsnittet af tre dages højeste temperaturer når over 25 grader. Kun tre procent af landet i helt kystnære områder og på flere danske øer har søndag ikke varmebølge.

Over en tredjedel af de danske vejrstationer målte 30 grader

Søndagens højeste temperatur blev 31,0 grader i Vester Vedsted ved Ribe. Det er Ikke nogen usædvanligt høj temperatur under en hedebølge. Derimod er det helt usædvanligt, at de højest målte temperaturer lå inden for et meget lille interval.

Hele 23 af DMI's 55 vejrstationer havde søndag mellem 30,0 grader og 31,0 grader. Dermed var forskellen på de 23 varmeste steder i Danmark på blot en enkelt grad.

Nogle af søndagens varmeste steder i Danmark. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Varmebølge på 10. døgn

Det er anden gang inden for en god uge, vi har landsdækkende hedebølge. Hele sidste weekend og mandag med var der efter flere meget varme dage i træk hedebølge i mere end halvdelen af landet.

Mens den landsdækkende hedebølge led et lille knæk i ugens løb, har vi siden fredag 7. august haft uafbrudt landsdækkende varmebølge, der søndag er fortsat på 10. døgn. Den højeste temperatur siden da var 32,4 grader, der blev målt i København sidste søndag.

