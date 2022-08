Dan Jørgensen vil undersøge omfanget af fejl med varmechecken

Dan Jørgensen (S) vil nu igangsætte et "kritisk eftersyn" af udbetalingerne af varmechecks, siger klima-, forsynings- og energiministeren til TV 2.

Det sker efter, at flere af partierne bag aftalen ville have undersøgt omfanget af fejl i forbindelse med de kaotiske varmechecks.

- Vi synes, det er godt at få et overblik over det, og det er det, jeg har bedt min styrelse om at undersøge nu, siger han.

Checks for 2,6 milliarder kroner

Ifølge Dan Jørgensen skyldes kursskiftet den seneste tids eksempler på danskere, der har fået udbetalt pengene, uden de var berettiget til dem.

I alt har 400.000 danskere modtaget en check på 6000 skattefri kroner, der tilsammen løber op i 2,6 milliarder kroner. Præcis hvordan styrelsen vil få et overblik over, hvem der uberettiget har fået penge udbetalt, er uklart.

Til gengæld er Dan Jørgensen sikker på, hvordan det ikke skal foregå.

- Udgangspunktet var selvfølgelig, at vi ikke skulle lave et bureaukratisk system, hvor vi skulle ud og banke på hos 400.000 danskere for at tjekke, hvilken varmekilde de havde. At vi opbyggede et så stort bureaukratisk system, så det faktisk ville koste flere penge, og at det ville være enormt bøvlet. Og det er stadig ikke en mulighed at gøre det sådan, siger ministeren.

Villavej blev billede på problemet

Varmechecken har i dagevis trukket overskrifter. Først kom det frem, at tildelingen udelukkende var baseret på, hvad der var registeret som varmekilde for en bolig i det såkaldte BBR-register, hvor mange har forældede oplysninger stående.

Lørdag kunne TV 2 fortælle om en parcelhusvej mellem Horsens og Hatting, hvor 32 af de 51 huse på vejen er registreret som naturgasbrugere i BBR-registret og derfor muligvis fik varmechecken. Men inden for de seneste fire år har vejens naturgaskunder omlagt til fjernvarme. Derfor har 45 af adresserne nu fjernvarme.



I kølvandet på det, erkendte Dan Jørgensen, at regeringen kendte til risikoen for fejl, da udbetalingen af varmechecken blev vedtaget. Men også, at det var noget, man "valgte at leve med", fordi det var så "vigtigt, at folk kunne få deres penge hurtigt".

Søndag undrede en direktør på et botilbud sig over, at mange af beboerne fik pengene udbetalt, selv om de ikke har egne varmeudgifter.

At der er sket fejl i udbetalingerne af varmechecken, kom ikke bag på lektor på juridisk institut på Syddansk Universitet Jøren Ullits. Ifølge ham er det en kendt sag, at kvaliteten af oplysningerne i BBR ikke var "alt for gode".

Krævede kaos undersøgt

Problemerne fik flere af de partier, der var med til at indgå aftalen, til at kræve, at omfanget af forkerte udbetalinger skulle undersøges.

Et af de partier var de radikale, hvis energiordfører, Rasmus Helveg, kaldte forløbet "kaotisk" og sagde, at han ikke havde "fantasi til at forestille" sig, at han (Dan Jørgensen, red.) ikke ville undersøge sagen.

Ifølge Dan Jørgensen har presset fra partierne spillet ind på beslutningen om at igangsætte undersøgelsen.

- Det er klart, at de partier, der laver sådan en aftale, selvfølgelig bliver taget med på råd. Og det er selvfølgelig også sket her, siger han.

Usikkerheden er afgørende, siger Dan Jørgensen

Selv om Dan Jørgensen nu lægger op til en undersøgelse, tror ministeren ikke nødvendigvis, at den vil finde frem til massevis af fejlagtige udbetalinger.

- Udgangspunktet var, at den rådgivning, vi havde fået, gik på, at det her var et lille problem, og at det var noget, der drejede sig om et absolut fåtal. Det er sådan set stadig det, der er meldingen. Men det er klart, at når der bliver skabt usikkerhed om, hvor mange det her det drejer sig om, så vil vi selvfølgelig gerne have en sikkerhed for, at det altså er relativt få personer, siger Dan Jørgensen.

Men den usikkerhed var der jo også i går, hvor I ikke ville undersøge det?

- Jeg synes lige så godt, at vi kan få manet den usikkerhed, der måtte være, til jorden. Det er det, jeg har bedt styrelsen om.

Skyldes det, at der snart at valg, at I har ombestemt jer?

- Nej. Det skyldes, at der har været usikkerhed omkring det.