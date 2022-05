Dårligt nyt for allergikere: Længere og kraftigere pollensæson

Sæsonen for græs er fra maj til august, og efter milde vintre og forår kommer græsset tidligere i gang.

Ellepollen steget med 82 procent

Umiddelbart kunne man tro, at mængden af pollen var stabil. Et lunere klima vil så blot betyde, at sæsonen begynder tidligere. Tal fra Astma og Allergi Danmark viser dog, at mængden af pollen er steget markant.

I den seneste måleperiode er der målt 66 procent flere hasselpollen og hele 82 procent mere ellepollen. Du kan her se henholdsvis dagens pollental og pollenkalenderen.

I dag ventes kun et lavt antal græs- og birkepollen. De andre pollensorter er udenfor sæson.