Da hun blev syg, stod 23-årige Celine over for umuligt valg

For det, der nagede hende mest, var, at operationen også ville fratage hendes kæreste muligheden for at blive far. Så da han forsikrede hende om, at det eneste, der betød noget for ham, var, at hun blev rask, blev hun mere rolig.

Lægerne havde ingen anden behandling, så det kunne ikke være anderledes. Og var forløbet sluttet her, havde hun formentlig været afklaret med det.

Men sådan gik det ikke.

Dilemmaet

For da hun en uge senere skulle tilbage på hospitalet for at få styr på planen for operationen, havde en ny mulighed åbnet sig.

Måske kunne hun alligevel bevare fertiliteten. For hvis alt så godt ud, når lægerne åbnede maven, kunne de nøjes med at fjerne den syge æggestok og lade resten blive.