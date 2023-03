Da Christian Degn brød tabu på tv, råbte folk efter ham på gaden

Og en dag, da den stolte far gik tur med sine lille søn, mærkede han interessen for programmet i den virkelige verden.

- Når folk deler noget så privat, så føler jeg også, at jeg bliver nødt svare ordentligt. Så det tager lidt tid, men alle får et svar, siger Christian Degn.

Beskederne varierer lige fra et kærligt klap på skulderen til lange fortællinger om folks egne forløb med det at prøve at blive forældre.

En rejse, der begynder med, at Christian Degn helt åbent og ærligt fortæller, at han har nedsat sædkvalitet.

I programmet ’Degn vil være far’ følger man Christians Degn og kæresten Trine Johst Vammens rejse for at blive forældre.

Og efter et foredrag i Vestjylland opsøgte en ældre kvinde diskret Christian Degn og roste ham for programmet.

Hun havde aldrig selv fået børn. Og hun ville ønske, at der havde været sådan et program, da hun var ung, for så det havde været nemmere at snakke om.

- Og der blev jeg enormt rørt. Ligesom jeg bliver rørt over rigtigt mange af de beskeder, jeg får, siger han.

For Christian Degn viser det også, hvor mange generationer problemet med mænds nedsatte sædkvalitet har berørt.

- Det er jo en eller anden folkesygdom. Der er i mine øjne ikke nogen tvivl om, at vi er i en fertilitetskrise.

Efterlyser reaktion

Betydningen af programmet er for mange danskere stor.

I en af Christian Degns beskeder står der direkte, at vedkommende har kunnet bruge referencen til programmet til at tale om sit eget problem.

Og allerede nu er Christian Degn overbevist om, at valget om at åbne op og tænde for kameraet i sin tid, var den rigtige beslutning.