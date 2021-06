Coronavacciners effekt kan muligvis vare i årevis, viser studie

Ifølge de nuværende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan færdigvaccinerede betragte sig selv som immune i mindst otte måneder, men det nye studie viser, at effekten kan vare i adskillige år.

Studiet viser, at vaccinerede personer, i modsætning til tidligere antaget, ikke behøver at få endnu et stik til at booste immunsystemet - under den forudsætning, at virussen og dens varianter ikke ændrer eller udvikler sig i større grad. Det er dog uvist, om det vil ske.

- Det er godt at se, at vaccinerne rekapitulerer, som vi også har set ved naturlig infektion, siger Marion Pepper, immunolog ved University of Washington.