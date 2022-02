Christian Degn levede af junkfood i tre uger - pludselig gik alvoren op for ham

Vægt: +1 kg





Fedt om organer: 0 ml





Tarmbakterier: Hun oplevede et fald i mængden af seks forskellige bakteriearter, der producerer sundhedsfremmende stoffer. Til gengæld steg mængden af tre andre bakterier, der sandsynligvis har forsøgt at reparere skaderne og skabe en ny tarmbalance.





Forventning:

Rikke Hørlykke var lidt tilbageholden med at sige ja til at være med i eksperimentet. Det var vigtigt for hende, at hun kunne opretholde sin træning og dermed begrænse konsekvenserne af maden.

Da hun kunne blive ved med at træne, blev det samtidig også en vigtig grund for hende at være med i ’Junkfood-eksperimentet’.

For selvom det ikke var givet på forhånd, håbede hun at kunne vise, hvordan man ved at bruge sine muskler, og dermed få arbejdet den overskydende energi væk fra blodbanen og forbruge energien man indtager igennem maden, til en vis grad kan stå imod den belastning, som junkfood har på kroppen – og dermed begrænse konsekvenserne.

Påvirkning:

Noget af det første der ramte Rikke Hørlykke var mavepine. Hun blev meget oppustet af den junkfood, hun spiste, men hun undgik at blive forstoppet, hvilket hun tillægger sin træning skylden for.

De næste symptomer, hun kunne mærke en uges tid inde i eksperimentet, var overvældende træthed og hovedpine.

I den anden uge af eksperimentet begyndte hendes koncentration også at svigte hende, og hun skulle tage sig mere sammen for at nå de ting i hverdagen, hun ellers plejede at nå uden problemer.

- Det var frustrerende ikke at kunne nå samme arbejdsmængde, som jeg plejede. Normalt er jeg effektiv til at nå alt i min kalender, men jeg kunne ikke nå alt det, jeg skulle, og jeg skulle tage mig mere sammen, samtidig med at jeg havde svært ved at koncentrere mig, fortæller hun.

Nede i Rikke Hørlykkes tarm skete der noget interessant. Hun havde et fald i antallet af en række bakteriearter, der er gode for kroppen.

Men samtidig steg antallet af nogle andre bakterierarter, hvis kemiske stoffer kan mindske forekomsten af inflammation i kroppen.

Det er sandsynligvis bakteriernes forsøg på at kompensere for belastningen af den junkfood, hun pludselig fyldte kroppen med.

I dag:

Der gik ikke mere end et par døgn, før Rikke Hørlykke følte, at hun var tilbage til sit normale jeg igen efter afslutningen af ’Junkfood-eksperimentet’.

Junkfood har aldrig været noget Rikke Hørlykke har brudt sig særlig meget om at spise. En enkelt gang om året, har hun måske spist det, fortæller hun.

Det er ikke fordi Rikke Hørlykke fornægter junkfood. Hun er helt afslappet omkring, at man kan træffe et bevidst valg om at spise det i ny og næ og så hvile i det.

- Jeg får det bare dårligt, når jeg spiser junkfood, og derfor vælger jeg det ikke til i en normal hverdag. Vi laver rigtig meget mad fra bunden herhjemme, og det har jeg valgt at prioritere, siger hun.

