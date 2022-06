Christian bad for tre år siden chefen om fri til Tour de France

Og på fredag går Christian Oest, der kalder sig selv for 'cykeltossen', all in på at følge Tour de France.



Siden Bjarne Riis' sejr i Paris har han været kæmpe cykelfan, og det, at Tour de France kommer til Danmark, er noget helt særligt, som han har set frem til og planlagt i flere år.

- Vi får aldrig Tour de France igen, så det er gigantisk stort, det her, lyder det fra Christian Oest.

Vil sove ved den lille havfrue

For Christian Oest er sommer lig med Tour de France.

Tidligere har han blandt andet set Tour de France fra toppen af en udsmykket kornsilo i Randers - både for at imitere højden fra de franske alper og for at få fred fra familien, fortalte han i 2019 TV2 ØSTJYLLAND.

Og i år har Christian Oest forberedt sig nøje på, hvor han skal stå på etaperne.