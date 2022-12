Chancen for hvid jul er størst i Østjylland

Med blot én dag til juleaften er hvidjulsbarometeret sendt helt i bund.

Derfor må konklusionen nu være, at den landsdækkende hvide jul er aflyst.

Men går man rundt med et juleønske om en hvid jul, så er der faktisk stadig et lille håb for, at dette ønske kan gå i opfyldelse.



Et lavtryk sender nemlig en front ind over landet i løbet af juleaftensdag, der en overgang giver byger til det meste af landet. Lokalt kan disse byger være med sne, og dermed lever chancen for en lokal hvid jul fortsat.

Meget stor usikkerhed

Selvom der kun er et døgns tid til juleaftensdag, er der fortsat stor uenighed blandt prognoserne.

Der er nemlig stadig usikkerhed om, hvor der falder nedbør, og hvor meget sne det reelt kan blive til.

I skrivende stund ser det ud til, at juleaftensdag starter med tørvejr, men i løbet af dagen bevæger en front sig op over Danmark med regn, slud eller sne.

Nedenstående prognose spår, at det særligt er i Jylland, at man kan forvente sne i løbet af 24. december.