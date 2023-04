Bygerne og solen i kamp om det blå lærred

Et tidligt morgenregnvejr er så småt ved at forlade landet.

Klokken 07.00 ligger regnvejret fortsat hen over den nordlige del af Jylland, hvor det forventes at slippe i løbet af formiddagen.

Ellers kan de fleste i den resterende del af landet komme tørskoet afsted på job eller i skole. I de sydlige landsdele bliver man endda ledsaget af en del solskin.

Som dagen skrider frem, bliver landet efterhånden opdelt med regnbyger i vest og overvejende tørvejr i øst.

Pæn formiddag

I langt det meste af landet kan man se frem til en ganske pæn formiddag med mulighed for nogen eller en del sol.

Det er kun i den nordligste del af Jylland – og sidst på formiddagen også i Sønderjylland – at der er udsigt til perioder med regn.

Et lavtryk ude i Nordsøen sender i løbet af eftermiddagen en del spredte regnbyger op over Jylland og Fyn. Samtidig bliver det mere overskyet.



Bedre chance for solskin finder man øst for Storebælt, hvor det forventes at holde mest tørt. Dog kan der også her dukke en enkelt lokal regnbyge op.

Udsigt til aftensol

Temperaturerne i eftermiddag topper generelt med mellem 10 og 12 graders varme, men i en periode vil temperaturen være faldende mod vest, når regnbygerne driver forbi.

Vinden er dagen igennem jævn til frisk fra sydøstlig retning.

I aftentimerne står den fortsat på enkelte regnbyger i den nordlige del af Jylland. Disse vil i løbet af aftenen løje af.



I den resterende del af landet forventes torsdagen at slutte ganske pænt af med nogen eller en del aftensol.