Byger over Østjylland onsdag

Eneste malurt i bægeret er, at vinden er tiltagende. Ellers er det først allersidst på formiddagen, at der kan begynde at dukke lokale regnbyger op.

Temperaturen ligger i formiddagstimerne på mellem 12 og 15 graders varme.

Her rammer bygerne i eftermiddag

Onsdag eftermiddag ser noget mere broget ud med spredte byger.

Især i Kattegatområdet vil der i eftermiddagstimerne være en del regnbyger på programmet. Lokalt kan de være kraftige.

I nedenstående Danmarkskort er der tegnet en sort cirkel, der viser, hvor der er størst mulighed for at få en regnbyge forbi. Ellers kan man på TV 2 VEJRs radar altid orientere sig om, hvor bygerne befinder sig.