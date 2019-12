Bro over Gudenåen er styrtet sammen

Kjællinghøl-broen, der går over Gudenåen i Bjerringbro, er faldet sammen og er styrtet i åen.

Det bekræfter biolog i Viborg Kommunes teknik- & miljøforvaltning Rolf Christiansen.

Broen har været afspærret i et år, da Viborg Kommune mente, at der var nedstyrtningsfare.

- Det er da en katastrofe, konstaterer en af de mange lokale, Alex Karlsbak, som søndag formiddag ved selvsyn kunne konstatere, at broen var styrtet sammen.

Broen, der med ramper er 90 meter lang og Danmarks længste bro opført i rundtømmer, blev indviet 14. juni 2012, men en skønserklæring fra en uvildig ekspert i december 2018 viste, at broen var begyndt at rådne.

Kjællinghøl-broen ved Bjerringbro er styrtet i Gudenåen, søndag, den 8. december 2019. Foto: Morten Dueholm/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Muligt at sejle under broen

Broen har derfor været afspærret for al færdsel siden december 2018, da Viborg Kommune mente, at der var nedstyrtningsfare. Dog har det siden april været muligt at sejle under træbroen.

- Der er heldigvis ingen, der sejler på Gudenåen ved denne årstid, og ingen er kommet til skade, siger Rolf Christiansen.

Ifølge biologen er det firmaet Wood-Ways, der står bag broen. Kommunen er i gang med at undersøge et eventuelt erstatningsspørgsmål.

Niels Dueholm, socialdemokratisk gruppeformand og fra Bjerringbro, erkender, at han er voldsomt overrasket over udviklingen, siger han til Viborg Stifts Folkeblad.

- Det kommer godt nok bag på mig, at den er i sådan en stand, at den lige pludselig falder sammen. Nu skal den fjernes, og det er lige nu, siger han.

Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg havde besluttet, at Kjællinghøl-broen skulle fjernes før jul i år, og arbejdet skulle være begyndt i den kommende uge. Håbet var, at broen kunne være blevet løftet op og væk i et stykke - hvilket altså ikke længere er muligt.

Viborg Kommune har afsat cirka 1,5 millioner kroner til en erstatning, så folk igen kan trave, løbe og cykle over Gudenåen.

Foto: Morten Dueholm/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

I 2016 knækkede en af de bærende vanger i broens underdel. Broen blev midlertidigt spærret, indtil skaden var repareret.

I efteråret 2018 gennemførte et rådgivende ingeniørfirma en undersøgelse af broen. Undersøgelsen viste, at de bærende konstruktioner var så angrebet af råd, at den risikerede at styrte sammen.

På grund af risikoen lukkede Viborg Kommune 19. december 2018 for al færdsel på broen og lukkede desuden for sejlads under broen. Men sejladsen blev altså genoptaget i april.