Boligpriserne er eksploderet, og det er dårligt nyt for én gruppe

- Nedlukningen bragte fokus på boligen, hvor mange danskere pludselig var tvunget til at bruge betydeligt mere tid, og det fremrykkede befolkningens behov for en større bolig, siger Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, til TV 2.

De, der har, får mere

Den lave rente har givet mange mulighed for og mod på at skifte boligen ud med en større, men det er ikke alle, der har den luksus.

En række stramninger til lånevilkår de seneste år har sammen med de stigende priser gjort det hvis ikke umuligt så svært at komme ind på boligmarkedet for førstegangskøbere.



De bliver ramt hårdt af stigningerne og mødes med et krav om en stor egenkapital – endog meget stor, hvis de ønsker at købe en bolig nær Aarhus eller København. Det forklarer Curt Liliegreen.

- De, der bliver forgyldt, er selvfølgelig de mennesker, som i forvejen er inde på boligmarkedet. De får en kapitalgevinst, og mange af dem vil kunne bruge den gevinst til at flytte videre til en endnu større bolig, siger han.

Ingen boligboble

Ejendomsværdistigninger på 10 procent om året er næppe noget, der kommer til at fortsætte i de kommende år, men vi kommer ifølge Curt Liliegreen heller ikke til at se et decideret fald i boligpriserne.

- Hvis priserne fortsætter med at stige som nu, så bliver der behov for at se på en ny stramning af lånevilkårene. Det vil igen ramme førstegangskøberne, men det vigtigste er, at vi undgår en ny boligboble på boligmarkedet, siger han.