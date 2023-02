Børnehaver kan være forurenede med PFAS: Her er de østjyske

Børnehuset Pyramiden i Horsens ligger som en lille oase klemt inde mellem villakvarterer på alle sider. I dag huserer 100 børn på det store grønne areal med bålhytter, skovpletter og legepladser. Men engang lå der en møbelfabrik på adressen – og det skaber nu panderynker. For møbelindustrien er en af de brancher, hvor man har anvendt PFAS-kemikalier. Og derfor optræder daginstitutionens adresse nu på regionernes mistankeliste over grunde, der kan være forurenede med de såkaldte evighedskemikalier. Mindst 58 daginstitutioner fordelt på 26 kommuner optræder ligesom børnehuset Pyramiden på denne mistankeliste, som regionerne har udarbejdet, over 16.000 potentielt forurenede grunde landet over. Det viser en gennemgang foretaget af TV 2. PFAS-kemikalier er ikke akut giftige, men de kan hobe sig op i kroppen, og de kan medføre negative helbredseffekter – især for børn. Horsens Kommune vurderer, at risikoen for en forurening af Pyramidens grund er ret lille, men alligevel har man valgt at teste jorden for PFAS. - Det er godt, at de tager det alvorligt og siger: 'Det her kan være noget, så det undersøger vi', siger Jørgen Sørensen, der er dagtilbudsleder for Børnehuset Pyramiden.

Han fortæller, at der ikke gik mange dage, fra kommunen opdagede, at daginstitutionen optrådte på regionens mistankeliste, før der dukkede folk op for at tage prøver. - Man ville tage hurtig action på det, selvom det kun var en mistanke, siger Jørgen Sørensen.

Alle forældre til børn i Børnehuset Pyramiden i Horsens er blevet orienteret om mistanken om PFAS-forurening. Foto: TV 2

Samtidig med at prøverne blev taget, blev alle forældrene orienteret om mistanken. - Der skal ikke være nogen, der går herude og spekulerer. Der skal ikke være forældre, der er bekymrede for at sende deres børn i institution, siger Jørgen Sørensen. Du kan finde listen med de 58 daginstitutioner rundt om i Danmark, hvor der kan være PFAS forurening, her.

Horsens Kommune kunne have valgt at afvente regionens vurdering af PFAS-mistanken, men besluttede altså i stedet selv at få foretaget prøver. Det fortæller Mette Faust, der er direktør for Børn, Unge og Kultur i Horsens Kommune. - I det øjeblik, at vi får kendskab til, at der kan være en risiko, der synes jeg, vi har et ansvar for at få kigget på, om der er noget i det. Vi har børn gående derude hver eneste dag. Det måtte godt gå hurtigt? - Det synes jeg.

Mette Faust, der er direktør for Børn, Unge og Kultur i Horsens Kommune, fortæller, at kommunen ønskede en hurtig undersøgelse af risikoen. Foto: TV 2

To andre steder i Østjylland På landsplan ligger mindst 58 daginstitutioner i 26 forskellige kommuner på grunde, som regionerne mistænker for at være forurenede med PFAS-kemikalier. Det viser en gennemgang af regionernes mistankelister, som TV 2 har foretaget i samarbejde med analysefirmaet Kaas & Mulvad. Der kan dog være flere institutioner, som bare ikke er blevet identificeret i forbindelse med analysen. I Østjylland er det udover på stedet, hvor Børnehuset Pyramiden i Horsens ligger, en adresse i Aarhus Kommune og en i Skanderborg Kommune. På Østerby Alle i Tranbjerg, hvor Børnehuset Smilehullet holder til, har der tidligere været en losseplads, som skaber en risiko. Og ved Børnehuset Skovkanten på Fregerslevvej i Hørning i Skanderborg Kommune lå der førhen en autolakerer. 26 kommuner er berørt Hver fjerde kommune er berørt, og de afventer nu regionernes endelige vurdering af grundene. Men det kan have lange udsigter, for regionerne er kun lige gået i gang med at se på de omkring 16.000 grunde, der kan være forurenede med PFAS.

Faktisk fortæller 20 ud af de 26 kommuner, der har daginstitutioner på regionernes mistankelister, at de intet har hørt fra regionen – ikke engang at de optrådte på listen. I de fleste kommuner er man dog overbevist om, at der ingen risiko er for børnene, typisk fordi en del af jorden på grundene i forvejen er blevet udskiftet for år tilbage på grund af en anden kendt forurening. Bør afklares hurtigt Men der er god grund til at få undersøgt forureningsrisikoen hurtigst muligt. Det mener Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksikologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. - Jeg synes, daginstitutionerne skal bede om hurtigst muligt at få afklaret, om de er forurenede. Er de det, så skal der jo laves nogle tiltag, siger Lisbeth E. Knudsen.

Professor Lisbeth E. Knudsen fra Københavns Universitet mener, at regionerne bør prioritere at få undersøgt de 58 mistankegrunde, hvor der ligger daginstitutioner. Foto: TV 2