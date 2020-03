Bliver man immun, når man har haft covid-19? Her er, hvad eksperterne siger

Mange danskere stiller spørgsmålet: Bliver man immun overfor covid-19, når man har været ramt én gang?

Det korte, unuancerede svar fra eksperterne er: I hvert fald i en periode.

Men det mere korrekte svar er, at de ikke ved det med 100 procents sikkerhed endnu.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er der meget, der tyder på, at man er immun i en periode efter, at man har haft covid-19.

- Helt nye forsøg med rhesus-aber viser, at man ikke kan blive smittet med covid-19 igen umiddelbart efter, at man har været syg. Så på den korte bane kan man antageligt ikke blive smittet, siger Allan Randrup Thomsen til TV 2 og tilføjer.

- Men studier i SARS og lignende luftvejssygdomme peger på, at man vil kunne få det igen efter ét til fire år. Til den tid vil man dog formodentlig ikke blive lige så hårdt ramt, fordi man stadigvæk har lidt antistoffer tilbage.

Hvorfor bliver nogle testet positive igen?

Erfaringer fra Kina, Japan og Sydkorea viser, at folk, som er blevet raskmeldte efter covid-19, senere er blevet testet positive for coronavirus igen.

Her er flere forskere dog i tvivl om, hvorvidt de pågældende reelt er blevet inficeret med virussen igen, eller om det snarere skyldes, at den ny coronavirus kan forblive i kroppen adskillige uger efter, at patienten er erklæret rask.

Ifølge Allan Randrup Thomsen er sidstnævnte mest sandsynligt:

De fleste bliver ikke syge igen, men måske enkelte får symptomer Allan Randrup Thomsen, professor i virologi

- I nogle af disse tilfælde tyder visse observationer med systematisk testning på, at immunsystemet har holdt virussen så meget under kontrol, at man er blevet testet negativ, før man så igen er blevet positiv. De fleste bliver ikke syge igen, men måske enkelte får symptomer, og i så fald tror jeg, der er tale om ekstreme tilfælde. Den slags vil altid findes indenfor biologien, siger han.

Professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan bakker op om sin kollegas synspunkt.

- Med det vi ved indtil nu, ser det ud til, at man efter at have haft covid-19 bliver immun og beskyttet imod reinfektion. Hvis man så møder virussen igen, kan kroppen genkende den, og så har man de stoffer i sig, som immunsystemet skal bruge til at stoppe infektionen, før den får fodfæste, siger Søren Riis Paludan til TV 2.

Danmarks 'Patient 0': - Jeg passer stadig på

Der er nu snart fire uger siden, at TV 2-redaktør Jakob Tage Ramlyng som den første dansker blev testet positiv for covid-19 efter at have været på skiferie i Norditalien og sendt i karantæne.

Jakob Tage Ramlyng lagde billedet, hvor han får taget mundskrab på Roskilde Sygehus, op på Facebook. Foto: Foto: Privatfoto

Men 5. marts blev han erklæret rask, han er på job igen og har det efter eget udsagn "fremragende".

- Jeg er rask og rørig og har slet ikke nogen mén, gener eller noget som helst, udtalte han mandag i '19 Nyhederne'.

Alligevel har han valgt at tage sine forholdsregler, da lægerne endnu ikke kan sige noget med sikkerhed.

- Lægernes udgangspunkt er, at jeg ikke kan smitte, og at jeg er immun. Men de sagde det også med så mange forbehold, at jeg stadigvæk tænker, at jeg skal passe på ved at holde afstand og følge alle de samme regler som alle andre.

Vil der komme en anden bølge?

De fleste eksperter hælder til, at vi i Danmark bliver ramt af endnu en corona-bølge til efteråret.

Men hvor hårdt den kommer til at ramme, er mere usikkert.

- Størrelsen på anden bølge er svær at forudsige. Det kommer til at afhænge af, hvor mange der bliver immuniseret via infektion her i foråret, mener Allan Randrup Thomsen.

Han er dog ret sikker på, at den nye coronavirus er kommet for at blive.

- Mit indtryk er, at covid-19 vil gå over til at blive en årstidstilbagevendende begivenhed ligesom influenza, hvor de færreste vil blive alvorligt syge, lyder det fra professoren.