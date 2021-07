Bliv vaccineret inden skolestart, siger Brostrøm. Men hvad mener forældrene?

- Vi synes, det er vigtigt, at vores barn får en forståelse af, at hendes handlinger kan påvirke andre mennesker. Tænk sig, at der er nogle mennesker, som vi ikke kender og aldrig møder, som får gavn af, at hun får vaccinen, siger Olivias far til TV 2.

At lade Olivia vaccinere har aldrig handlet om at "give hende en billet til et nemmere liv", siger Lars Holmboe, men alligevel glæder han sig over, at muligheden er kommet. Den 12-årige pige har nemlig haft det svært under nedlukningen, der har fået hende til at føle sig ensom og afskåret.